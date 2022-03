Victoria, refugiada en un búnker en Kiev: "Cuando se van a la cama los niños preguntan si despertarán vivos"

Victoria permanece escondida en un bunker en Kiev para protegerse de la guerra que ha estallado tras la invasión rusa de Ucrania. Se trata de un antiguo gimnasio que ahora alberga a varias familias con niños que buscan cobijo ante las bombas Ha pasado ya 8 noches encerrada en ese espacio: "No sé ni qué día es hoy. No tengo ni idea".

"Gracias a Dios seguimos vivos un día más. Mucha gente acaba de salir a su casa para coger comida, se han quedado los niños pequeños con sus padres y dentro de un rato van a volver, cuando se enciendan las alarmas", explica.

Solo salen a por comida los que están muy cerca. de sus hogares. Los que viven lejos tienen miedo de salir. "A mí me da miedo salir, a lo mejor salgo y me matan. No hay ninguna seguridad de que vas a estar bien".

Muchos de los amigos que salen de los refugios a buscar comida viven aterrorizados el momento en el que circulan por la calle. "Parece que dentro de un rato ya no vas a existir. La mayoría de la gente que están aquí tiene niños y están preocupados por sus vidas pero más por la de sus niños".

Sus padres viven cerca de Chernóbil. Habla con ellos todos los días cuando no hay problemas con la cobertura. "Los rusos hacen todo lo posible para que la gente no tenga luz ni agua, ni cobertura". Apunta que lo peor de todo es que en este pueblo hay muchos niños. "Mi sobrino cuando se acuesta le pregunta a su madre, ¿Mañana nos despertaremos vivos o nos vamos a morir?".

Su novio ha ido a combatir con el ejército ucraniano. No tiene formación militar. Victoria tiene 26 años y su pareja 28. Ella trabaja en una agencia de gestación subrogada en Kiev y su novio en una tienda.

