Víctor Manuel: "El independentismo catalán es tóxico y ha destrozado a Cataluña como país"

PRESENTA EL DISCO 'CASI NADA ESTÁ EN SU SITIO'

Víctor Manuel regresa con el disco 'Casi nada está en su sitio'. El primero en 10 años con canciones. El artista arranca gira en Avilés y ha visitado 'Espejo Público' para desgranar su nuevo trabajo y comentar algunos temas de actualidad. Sobre el independentismo catalán considera que "todo lo que procede del independentismo es tóxico. "Ha destrozado a Cataluña como país, les ha dividido, y esa toxicidad no la quiero. No quiero que me mezclen en eso. Me solidarizo con la gente del 1 de octubre, me parece una torpeza infinita por parte del Gobierno,", apuntaba.