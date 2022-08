Una víctima del pistolero de Tarragona, tras la eutanasia: "La bala me perforó la vejiga, el muslo y la cadera"

Marin Eugen Sabau, el guardia de seguridad que irrumpió armado en su empresa de Tarragona dejando heridos de bala a 3 compañeros ya ha recibido la eutanasia que había solicitado. Se encontraba a la espera de que se celebrara el juicio pero alegando una lesión medular irreversible ha solicitado poner fin a su vida de manera asistida de acuerdo a la ley que se aprobó en marzo de 2021.

Luis es una de las víctimas del conocido como 'pistolero de Tarragona'. En el momento del ataque era su jefa. Recibió varios disparos que la mantienen de baja laboral: "No me recupero con la rapidez que debería ser". Desde que supieron la solicitud de eutanasia del detenido las víctimas mostraron su rechazo a que le fuera concedida, querían que fuera juzgado por lo ocurrido. "Me siento defraudada por la justicia", lamenta.

"Esta persona cometió un delito y debía ser juzgado y si él tiene un derecho, nosotros también"

En el momento en el que fue disparada temió por su vida: "Veía a una persona que te está apuntando mientras estás en el suelo sin poderte mover, no tenía escapatoria", recuerda. Recibió varios disparos a sangre fría. El primero se produjo cuando había disparado ya a su superior. Recuerda que el primer disparo lo recibió su superior, posteriormente Eugen una puerta al escuchar los ruidos y se gira hacia ella. Luisa consigue cerrar la puerta en un primer momento pero el pistolero efectúa un segundo disparo al verla escondida. Esta trabajadora llegó en estado crítico al hospital. Recibió el disparo en la parte alta del muslo, la bala le perforó la vejiga y la cadera en el lado derecho.

Afirma que las víctimas de este hombre no se oponían a la muerte digna pero sí pedían que hubiese sido después del juicio. "Para mí esto es una burla que han permitido los jueces y el Constitucional y lo único que queríamos era justicia. Esta persona cometió un delito y si él tiene un derecho nosotros también. Las víctimas solemos quedar desamparadas ante la ley".