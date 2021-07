El vicepresidente de Exceltur alerta: "Si España no recupera su turismo no se recuperará a final de año"

Desde el sector del turismo querían que este fuera el verano del despegue definitivo, señala José Luis Zoreda vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Lamenta que los cuestionamientos de Alemania, Francia y ahora Inglaterra sobre la situación epidemiológica de España coloquen al sector "en una montaña rusa llena de sobresaltos que afecta la situación del país y crea un escenario de riesgo".

El turismo estimaba que se iban a perder 20.000 millones de euros este verano, un dato que después de las pérdidas descomunales del año pasado hacían ver la botella medio llena. Sin embargo, ahora "con estos elementos de riesgo nos colocan en una situación muy compleja".

"Si estos elementos de cuestionamiento sobre la seguridad en España se siguen acentuando y pasamos de recomendaciones a prohibiciones entraremos en un escenario de alto riesgo que no lo soporta el sector ni España. Si España no recupera su turismo no se recupera a final de año", mantiene Zoreda.

Apunta que se debe seguir controlando esos rebrotes y sancionando a los irresponsables pero echa en falta una política de país. "Está fallando la comunicación del sector, entre la ciudadanía y los medios de comunicación. Usamos métricas antiguas que en este momento no se corresponden con la gravedad clínica de cómo está afectando a la población de riesgo la pandemia. Si el alarmismo lo generamos en España y lo recogen los medios de comunicación internacional y lo acentúan", señala.

"Nos estamos montando una pelota de estigmatizar a España en el foco rojo de todo el mapa europeo"

Respecto a la gestión diplomática, apunta que hay que "intentar suavizar de una manera más sosegada esas lecturas que hoy nos discriminan". Cree además que el certificado verde digital "está lleno de frenos de emergencia y a veces se colocan de manera aleatoria de unos países a otros para castigarlos".

Reclama también "ayudas económicas para sobrevivir". Recuerda que el sector lleva 15 meses con 150.000 millones de euros de actividad económica perdida y la situación es insostenible si este verano no conseguimos remontar con caídas del 35%. "Necesitamos ayudas directas que lleguen y aún no han llegado a día de hoy".

