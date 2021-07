Vicente, vacunado por error con 6 dosis de Pfizer: "Creamos bastantes anticuerpos"

Las autoridades inocularán una tercera dosis a las personas vacunadas con suero en Biar, un pueblo de Alicante. Espejo Público ha recordado el caso de los 9 profesores que recibieron por error 6 dosis de la vacuna de Pfizer en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. El programa de Antena 3 Noticias ha hablado con Vicente. "Estamos protegidos".

Vicente ha recordado en el programa Espejo Público la explicación que le dieron tras inocularle 6 dosis de la vacuna Pfizer. "Fue un error. Dijeron que íbamos a estar controlados en casa y así fue. Una llamada diaria el primer fin de semana. Nos lo tomamos con filosofía pero una vez que habían pasado los 3 o 4 días. El principio, el fin de semana ese, no se lo deseo a nadie."

La reacción fue la normal ha asegurado el profesor, "No, después no he notado nada. La única reacción fue la normal de malestar general cuando me pusieron la vacuna y mucho dolor de brazo. Ya cuando pasaron los tres o cuatro días hicimos más o menos vida normal y hasta hoy."

"De momento eso se ha quedado en una anécdota. En un principio era la Junta de Andalucía la que nos comentó que nos iba a hacer un seguimiento y que nos iban hacer una serie de tests y análisis para ver el tema de anticuerpos pero al final, nos los hemos hecho nosotros por nuestra cuenta" ha explicado Vicente en el programa de Antena 3 Noticias.

"Y la verdad, es que fuimos controlando a las 2 semanas, a las 3, a las 4 y vimos cómo fue subiendo y luego bajando. Creamos bastantes anticuerpos. También habíamos leído que al inocularnos tanta cantidad no íbamos a generar la misma cantidad de anticuerpos sino que incluso podían ser hasta menos" ha recordado el profesor de San Juan de Aznalfarache.