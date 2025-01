Viajamos a 1990: 35 años del nacimiento de Antena 3 ¿Qué pagábamos con 1.000 pesetas entonces?

Este enero se celebran los 35 años del nacimiento de Antena 3, un hito en la historia de la televisión española. En Espejo Público para conmemorar esta fecha tan especial, se ha transportando al año 1990, un año lleno de cambios. Pero… ¿se han preguntado alguna vez qué podían comprar con 1.000 pesetas en aquella época? En este programa hemos revivido los recuerdos que definieron la vida cotidiana de los españoles durante hace más de tres décadas.

¿Qué se podía comprar con 1.000 pesetas?

Echamos la vista atrás 35 años. Primero debemos saber que 1.000 pesetas equivale a seis euros, entonces ¿Cuánto costaba la vida entonces? ¿Qué podíamos comprar entonces con ese dinero? Con ese dinero podíamos tomarnos ese primer café leyendo el periódico por 155 pesetas (0,93 céntimos), el pan por 60 pesetas (0,39 céntimos), un litro de leche 85 pesetas (0,51 céntimos) e incluso comer fuera de casa por 400 pesetas (2,40 euros) e ir al cine 300 pesetas (1,80 euros).

Espejo Público ha salido a la calle para preguntar qué compraba la gente con ese dinero. "Podía llevar la compra de una semana. Hoy con casi seis euros no te da casi ni para los yogures"; "Muchísimas cosas compraba con 1.000 pesetas. Compraba pescado, fruta, me compraba un vestido. Con 800 pesetas me compraba unos zapatos muy bien. Ahora con seis euros ni en los chinos"; "Con 1.000 pesetas se pueden comprar muchas cosas. Con 5.000 pesetas echábamos casi la semana. Ahora con 100 euros no te llevas nada. El euro ha venido mal para el pobre, que ha venido más pobre y para el rico más rico", exponían algunas de las personas que aparecen en el vídeo. En lo que todos coinciden es que con 5.000 pesetas tenías "el carro hasta arriba" y ahora con 50 no sabes ni que ha comprado porque "no cunde y está todo carísimo. Hoy se necesita mucho dinero para vivir".

¿Qué preocupaba a la sociedad en los años 90?

Si volvemos al presente, los precios no tiene nada que ver con los de antes, aunque las preocupaciones en los 90 son parecidas a las de ahora ya que la subida de los precios y sueldos ya era un problema. 35 años atrás, los precios ya estaban subiendo. "La leche y los yogures, han subido un duro", se quejaba una señora porque "no hay derecho a que esté tan mal repartida la renta en España". Como sigue pasando ahora, la queja de los españoles es la misma que en aquella década. "Tienen que subirnos el sueldo y luego que suban el resto", se puede ver en el vídeo.

