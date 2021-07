Verena, la niña que tose cada dos segundos, inicia una terapia de hipnosis: "No tengo otra forma de vivir la vida"

A Verena no le falta la sonrisa pese a sufrir una molesta secuela del Covid: tose cada 2 segundos. Pasó la enfermedad hace más de un año y desde entonces la tos no le ha abandonado. Verena ha sido examinada por profesionales médicos de diversas especialidades. Los facultativos han determinado que no encuentran ninguna prueba médica que justifique este molesto síntoma.

La joven se encuentra ahora probando una terapia de hipnosis con la que está muy satisfecha. Asegura que, aunque sigue tosiendo, la tos no es tan intensa como antes tras cinco sesiones de la terapia. "Vamos avanzando, aunque más lento de lo que quisiéramos pero los pasos son hacia adelante", reconoce su padre.

"No hay otra manera de vivir la vida", dice Verena sin perder el gesto. Por el momento no tienen constancia de ningún caso parecido al suyo.

José Luis Torres es psicólogo y experto en hipnosis. Cuenta que en el caso de Verena no se ha encontrado ninguna variante orgánica que justifique su tos persistente. "Como no hay test biológico ni prueba de imagen que justifique ese cuadro hay que ver por qué sucede ese síntoma y qué está haciendo el cerebro ante la ausencia de una causa clara", apunta.

El facultativo interpreta que el cerebro ha dado una orden de continuar tosiendo de modo que el organismo se continúa defendiendo. Actualmente su tratamiento consiste en una combinación de psicofármacos a dosis bajas para que rebajen el nivel de ansiedad que le pueda provocar la tos constante más unas sesiones de hipnosis. El objetivo es reprogramar al cerebro para que deje de dar esta orden y vaya disminuyendo la necesidad de toser", apunta el profesional.

Hay momento de la sesión de hipnosis en las que Verena no tose y consigue abrir los ojos y andar de la mano del psiquiatra sin toser. Un pequeño paso que podría llevar a la joven hacia su curación.

