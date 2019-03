Conocía además a Tolo Calafat, fallecido en el Annapurna y amigo e Juanito Oiarzabal, quien acusó a la surcoreana Oh Eun-Sun de no hacer todo lo posible por rescatar a Tolo.

"Ver morir a un alpinista es una historia muy triste", asegura Sebastián quien hace una profunda reflexión "hay cosas para las que los hombres no tenemos ninguna explicación. El hombre es el único animal que arriesga voluntariamente la vida".

En cuanto a las declaraciones de Juanito Oiarzabal en las que acusaba a la coreana Oh Eun-Sun de no hacer todo lo posible por rescatar a Tolo, Sebastián Álvaro afirma "soy amigo de Juanito y le conozca bien pero creo que Juan no ha estado afortunado con sus declaraciones. No era una cuestion de dinero, es cuestion de supervivencia porque los sherpas no son superhéroes.

Por encima de 7.000 metros en el Annapurna si te quedas estás en una ratonera".