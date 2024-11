Los vecinos de un garaje de Paiporta que se enfrentaron a la ministra de defensa, Margarita Robles: "Una ministra no puede tener ese tono"

Indignación total de los vecinos de un edificio de Paiporta que trabajan a destajo en la limpieza de su garaje, que siguen llenos de lodo casi un mes después. Este fin de semana se desplazaba hasta allí la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita, se ha difundido un vídeo en el que se ve como varios vecinos se quejan de la tardanza de los trabajos de limpieza. Cual fue su sorpresa, que la ministra les contestó en un tono al que no nos tiene acostumbrados. Robles, enfadada, explicó a los vecinos que es el gobierno valenciano el que se tiene que encargar de limpiar los garajes privados.

En Espejo Público han entrevistado al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, para preguntarle sobre las palabras de la ministra Robles: “yo mismo salí públicamente a denunciar las formas de la ministra. Yo no sé si es su tono habitual, pero creo que ese no era el tono. Una ministra no puede tener ese tono con ningún valenciano ahora mismo que esté afectado por la DANA”.

¿Debe pedir perdón la ministra?

Mompó tiene claro que lo importante ahora no es que la ministra de Defensa pida o no disculpas: “que pida perdón o no, no nos va a ayudar a avanzar, pero sí es interesante es que admitan el error y la próxima vez vengan de otra forma”.

¿Quién tiene que limpiar los garajes?

Casi un mes después, los vecinos afectados por la DANA de 29 de octubre siguen teniendo muchos de garajes llenos de lodo y coches atascados, que quejan los vecinos de que con la poca ayuda que están teniendo, no están avanzando: “nos preocupa que la contestación que dio Robles se haga desde un ministerio y lo haga atacando a la diputación. La limpieza de garajes no es competencia de la diputación. La Diputación no va a limpiar todos los garajes de la provincia de Valencia, va a limpiar los garajes que estén decretados por la emergencia sanitaria. Pedimos que haya más efectivos de la UME para reforzar estos trabajos, porque cuanta más gente haya, más rápido irán la limpieza y antes podremos asegurar la salud de las personas”.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.