Manuel Valls, sobre la gestión durante la crisis del coronavirus: "Las decisiones no han sido buenas para la economía de Cataluña y de Barcelona"

Manuel Valls, ex primer ministro de Francia y concejal del ayuntamiento de Barcelona, se ha tomado un café con Susanna Griso hoy en el programa Espejo Público de Antena Noticias.

"Fui ministro en Francia durante una campaña terrorista con más de 300 muertos y cuando suceden otra vez atentados terroristas que además, siento decirlo, me dan la razón, porque fuí el primero que habló de la guerra contra el islam político, contra el islamismo y que iba a ser una guerra larga y difícil" ha expresado Manuel Valls, ex primer ministro de Francia sobre la lucha terrorista y la situación que atraviesa Francia por los recientes atentados.

"La lucha iba a ser de toda Europa no solo de Francia" ha recordado Valls, concejal del ayuntamiento de Barcelona. "También de España, de Cataluña. Viven con una amenaza terrorista importante. Es normal que hable de Francia, que me pregunten que me escuchen sobre mi opinión en este sentido. Ahora yo soy un europeo vivo entre Barcelona y París y mi compromiso con Barcelona como regidor sigue, por supuesto".

El que fuera miembro del partido Ciudadanos y ahora concejal del Ayuntamiento de Barcelona ha cargado contra el actual Gobierno de coalición. "No se puede gobernar con sectarismo, enfrentamiento y una visión de dos españas".

Sobre la crisis del coronavirus, Manuel Valls, exprimer ministro de Francia, ha asegurado que "no es bueno para la economía de Cataluña y de Barcelona. Y aquí creo que no se está gestionando bien y las decisiones no sé si han sido buenas o malas para la salud pero no han sido buenas para la economía. Hay que salvar vidas y al mismo tiempo la economía. El compromiso no es fácil. Yo lo que veo son gestiones muy diferentes entre Madrid y Barcelona".

En la gestión de la pandemia del coronavirus para Manuel Valls afirma que "nadie lo está haciendo con buenos resultados si miramos lo que ha pasado en los últimos meses. Ahora el compromiso no es fácil pero lo tenemos que aguantar. Hay que preparar el futuro. El hecho de cerrar por ejemplo todos los restaurantes, todos los bares empezará espero de otra forma este próximo lunes".

Sobre la crisis migratoria en Canarias Manuel Valls ha afirmado que "España y Europa tienen que proteger sus fronteras comunes".