Uno de los participantes de 'El diario de Patricia' cuenta qué pasó con su amor platónico 18 años después

Espejo Público ha querido recuperar los mejores momentos del conocido programa 'El diario de Patricia', entre los que destaca una declaración de amor. Los protagonistas de esta historia se llaman Carolina y Manolo, y éste último se declaró en pleno directo. Lo que Manolo no esperaba es que Carolina fuera a rechazarlo porque ya tenía novio.

Ahora, 18 años después, Espejo Público ha podido hablar con Manolo. El protagonista de esta historia comenta que actualmente está de vacaciones y que fue su cuñada quien le avisó este lunes que el programa estaba recordando el momento.

"No me arrepiento de la experiencia, pero todavía me sigue persiguiendo el vídeo", afirma. Explica que desde el primer día que conoció a Carolina le "impactó" y se decidió a llamar al programa. Señala que Carolina durante esa época le dijo que no tenía novio y por ello finalmente se declaró.

Manolo apunta que desde ese día no ha vuelto a hablar con Carolina, pero al parecer, poco tiempo después ésta habría dejado al que entonces era su pareja. Asimismo, Manolo comenta que en este momento está casado con su pareja de hace 15 años y tiene una hija.

