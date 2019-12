En 2012 el hijo de Nieves fue asesinado por un hombre y murió con varios disparos por la espalda. El asesino fue condenado a 11 años de prisión, pero ahora lo han dejado en libertad condicional.

Esta madre denuncia que tiene que vivir a menos de 50 metros del hombre que acabó con la vida de su hijo en Valtierra (Navarra) y asegura estar "maltratada por la justicia".

El asesino está en libertad porque ha cumplido parte de la pena que se le impuso y Nieves cuenta que se pasea por el pueblo y que tuvo que recoger firmas para que no pudiera residir allí, pero finalmente no tuvo éxito.

"Me he tenido que ir a Tudela porque no podía estar viviendo ahí, pero ahora he tenido que volver" afirmaba ésta. También, ha explicado en el programa que ayer 23 de diciembre, por primera vez en ocho años, lo vio en el pueblo con el coche.

Finalmente, se queja de que su anterior abogado no pidió la orden de alejamiento y el fiscal tampoco y por ello, ahora tiene que vivir casi puerta con puerta con este hombre.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.