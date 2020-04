Los emotivos mensajes de María José a los vecinos que siguen trabajando para combatir el coronavirus

María José Álvarez ha querido defender a los vecinos que siguen saliendo a trabajar con mensajes de apoyo para seguir combatiendo el coronavirus: "A nuestros vecinos trabajadores, somos tus vecinos y queremos pedirte por el bien de todos: no pierdas el ánimo, porque en tus manos está nuestra salud, nuestros alimentos, nuestros mayores... Que no olvides que para nosotros eres un orgullo, que la mitad de nosotros no tendríamos el valor de hacer lo que tú haces cada día mientras los demás estamos seguros en casita".

También, en esta hoja ha querido recordar a las personas que repudian la convivencia con mensajes negativos, "no existe peor enfermedad que no tener corazón". Hemos podido hablar con María José y ha contado que la mayoría de sus vecinos han estado de su lado y el cartel no ha provocado ningún rechazo.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.