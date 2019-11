Hace poco más de un año, la noche de San Juan, Paula Fornés, una niña de 15 años, fue atropellada en Palma por una conductora polaca y murió en el acto. La acusada ahora intenta librarse del juicio, explicando que los agentes no le leyeron los derechos en su idioma y que apenas entiende el castellano.

La conductora conducía ese día con un carnet falso de nacionalidad polaca, que no existe en la base de datos de la policía de Polonia, además quintuplicaba la tasa de alcoholemia, no tenía seguro del coche, y el vehículo no era suyo.

José, tío de Paula: "Todas las instrucciones de la guardia civil y de la policía local, las entendía perfectamente, un abogado no puede argumentar que no entendía el castellano, porque en el peor de los casos en el que no se le leyeran los derechos, eso no es motivo para invalidar una prueba de alcoholemia de 1,20 en la tasa"

Además, un testigo que vio el atropello, asegura que la acusada "no se tenía en pie". En estos momentos se está celebrando el juicio y queda por saber si realmente la carga probatoria fructifica ese intento de impugnación.

