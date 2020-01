La capilla de la vidente El Escorial, demolida: "Queremos imputar al alcalde porque es el máximo responsable"

Las obras de demolición de la capilla construida por la vidente Luz Amparo Cuevas en El Escorial han comenzado este jueves a primera hora de la mañana por orden del Ayuntamiento de la localidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2017 ratificó la ilegalidad de la infraestructura levantada por la conocida como 'la vidente de El Escorial'.

Ahora el presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial, Juan Carlos Bueno, ha informado que a él le han transmitido que “van a retirar el sarcófago durante la demolición de la capilla para que no sufra ningún daño”, aunque, no sabe “qué van a hacer con él”.

En Espejo Público hemos hablado con Javier, un miembro de la Asociación, que tiene a uno de sus hermanos en lo que él califica como "secta". "Es un triunfo agridulce, porque esta organización va a seguir interactuando ilegalmente. Desde la asociación queremos imputar al alcalde de El Escorial porque es el máximo responsable", afirma.

Comenta que "si no piensas como ellos estás en su contra", y asegura que están causando daño a familias que tienen captadas. Por otra parte, también hemos podido contar con uno de los fieles: "Los fieles que venimos desde hace años estamos asombrados, no tiene nada que ver con una secta. Una secta es destructiva y aquí no ha habido ninguna destrucción de almas", señala.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.