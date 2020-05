Un exdirectivo de la OMS advierte que "la estrategia de la inmunidad de grupo no tiene sentido"

Sobre la posibilidad de recaída de pacientes ya curados, Diego López Acuña cree que aún hay que evaluar su evolución porque no hay una claridad meridiana de la duración que genera el haberse infectado de coronavirus y hasta que no se sepa esto no podrá conocerse el grado de protección a lo largo del tiempo.

Cree que la encuesta de seroprevalencia arrojará un 10% de inmunidad en en comunidades afectadas pero en las poblaciones donde el grado de transmisión ha sido muy bajo habrá en torno a un 5%. "Por ello la estrategia de la inmunidad de grupo no tiene lógica ni sentido", advierte.

Respecto a los posibles tratamientos frente al covid-19, cree que en ocasiones se quiere apresurar en el desarrollo de la vacuna y los medicamentos pero hay que asegurarse de que el efecto es seguro.

Sobre el redemsivir, medicamento utilizado en algunos países para combatir el virus, destaca que se trata de un fármaco que ha funcionado muy bien contra el virus del ébola. "Los ensayos clínicos en China no muestran resultados concluyentes en pacientes y en USA sí ha producido una mejoría en los positivos, pero no la cura total", destaca.

