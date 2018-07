Un entrevistado sorprende a Susanna Griso entregándole en directo un regalo para su hija

NUEVA MATERNIDAD DE LA PRESENTADORA

El abogado Pau Molins ha querido felicitar a la presentadora Susanna Griso por su reciente maternidad. Antes de finalizar la entrevista sorprendía a Griso diciéndole que le había llevado un detalle para la pequeña. El letrado le animaba a abrirlo en directo. "Es una pulsera, me hubiera gustado venir con un osito pero en la tele no me dejarían entrar", sostenía. Susanna Griso, visiblemente emocionada, agradecía el presente. "Es usted muy detallista".