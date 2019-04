Un conductor, que quintuplicaba la tasa de acoholemia, detenido por sus propios pasajeros

MOTÍN EN UN AUTOBÚS

A 50 kilómetros de Madrid los pasajeros de un autobús ALSA de trayecto Murcia-Madrid consiguieron, llamando al 112, que detuvieran al chófer, descubriendo así que quintuplicaba la tasa de alcoholemia. 'Espejo Público' habla con Mamen, una de las pasajeras, quien asegura que el conductor no le dio ninguna confianza desde el principio y que las imprudencias al volante no cesaron. Al llamar a la empresa después de lo sucedido, la respuesta inmediata que obtiene Mamen es "que no le juzgue".