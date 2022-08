Un turista español de vacaciones en México va al dentista y acaba con la cara deformada

Impactante historia la que ha denunciado un joven español en las redes sociales. Un turista de nuestro país sufrió un dolor de muelas en México y decidió acudir al dentista, como no conocía a ninguno fue directamente a un hospital desde donde lo derivaron a una clínica.

"En principio todo parecía ser algo normal" relata el joven que luego sí advirtió cosas extrañas. "Tardó 30 segundos el doctor en decirme que tenía que sacarme la muela, fue todo muy raro porque no se firmó ningún papel y cuando me quise dar cuenta tenía los instrumentos en la boca. Dos días después amaneció con la cara deformada" explica para terminar diciendo: "Lo cierto y muy a mi pesar nunca supe qué me hicieron".

Espejo Público ha hablado con José Ramón Soriano, médico cirujano, que nos ha aclarado que "cuando un paciente viene con una infección lo primero es enfriar el proceso. Esto se haría en condiciones normales, no sabemos si pudieron afrontar esto o simplemente la premura del viaje les hizo decidir la cirugía de forma rápida". comenta Soriano.

Para tranquilizar aclara que en este caso parece que lo ocurrido no ha ido a más, "es un flemón que se ha complicado", pero recomienda saber las coberturas de nuestro seguro en cada país y para ello vamos a enumerar 4 consejos básicos a la hora de viajar al extranjero.