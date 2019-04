Triana: "Mi madre quería matar a Isabel Carrasco, yo no"

Triana, que a diferencia de su madre, ha respondido también a las preguntas del fiscal, ha declarado que ella no quería matar a Isabel Carrasco, pero que su madre sí. Ha reconocido que su madre le encargó buscar el arma y enterarse de precios y vendedores pero que "después de unos días le dijo a su madre que no podía hacer eso, que sabía que lo hacía por mí pero que no buscara ese problema". Sobre las razones que le llevaron a dejar el bolso en el coche de su amiga Raquel Gago, Triana ha explicado que "pensaba volver a recogerlo. Siento haber hecho eso. No quería presentarme frente a mi madre con eso. Nunca pretendí meter a Raquel en ningún lío".