¿Toro bravo o buey? El tenso cara a cara entre el portavoz de la Fundación Toro de Lidia y la candidata de PACMA al Congeso

La noticia corrió como la pólvora. En un vídeo, Laura Duarte, candidata de Pacma al Congreso, aparecía junto a lo que parece ser un buey -al que ella confundió con un toro bravo- para arremeter contra la tauromaquia. En seguida, las críticas comenzaron a llenar los muros de las redes sociales. El torero, Cayetano Rivera, le tachó de ignorante. Este martes, Duarte se ha visto la cara con Chapu Apaolaza, portavoz de la Fundación del Toro de Lidia.

La candidata del partido animalista se ha mantenido en su postura y ha afirmado de nuevo que Marius, nombre del animal, es "un toro de 9 años que nunca ha hecho nada a nadie".

En seguida, Apaolaza le ha respondido: "No es un toro de lidia". Incluso ha llegado a cargar duramente contra la formación política de Duarte: "Que un partido animalista, como el vuestro, venga a cometer semejantes errores sobre los animales. Es cómo si viniera un equipo de físicos a decirnos que el agua no moja o que el fuego no quema".

La candidata de Pacma al Congreso le ha respondido y ha reivindicado que "el origen de todo esto es la amenaza que sienten los taurinos ante la entrada de Pacma al Congreso".

