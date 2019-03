Las tiendas de un barrio de Madrid recortan precios a los parados

En los locales del barrio madrileño de Hortaleza podemos encontrarnos descuentos del 10, del 20 y hasta del 30 por cierto. No, no se han equivocado, saben que no es época de rebajas, pero si son conscientes de la situación por la que pasan los habitantes del barrio. Juan regenta la casquería y Jose Luis una frutería con su mujer. "Llevo aquí 30 años y aquí hay gente que lo está pasando mal y que estas ayudas es vienen bien a ellos y a nosotros para no perder clientela".

Casi 60 comercios se han convertido en "tienda amiga". Así es como se llama la original iniciativa que ayuda a que los parados puedan llegar a final de mes. Solo se podrán beneficiar de estos descuentos aquellos que presenten su tarjeta de demanda de empleo. La mayoría de los puestos de la galería comercial del barrio lucen en sus fachadas el logotipo de "tienda amiga". Diego el carnicero, Emilio, el pescadero, Luis Miguel, el charcutero y muchos más quieren ayudar al desempleado. "Todo lo que sea ayudar, aquí estamos", asegura Luis Miguel.

Con esta iniciativa además de ganar el pequeño comercio, lo hace también el consumidor que podrá salir a comprar y llegar a casa con algo con algún dinerillo ahorrado.