El testimonio de uno de los afectados que Air Nostrum dejó en tierra: "Nos han dejado como ciudadanos de segunda".

Siguen llegando testimonios y reacciones de los viajeros indignados que se quedaron en tierra después de que el avión del Sevilla sufriera una avería y los futbolistas finalmente cogieran el avión de otros pasajeros.

Quique Ubeira es uno de los afectados que, aunque personalmente no le afectó porque tenía casa tanto en Vigo como en Madrid, asegura que lo que pasó no es algo normal y que los han dejado "como ciudadanos de segunda". "No se trata de compensación, se trata de que esto no lo vuelvan a hacer", ha expresado Ubeira en una entrevista en 'Espejo Público'.

"Aquí no hay ciudadanos de primera o de segunda", recalca el afectado, añadiendo que "los jugadores no tienen más privilegios" que ellos. "Los jugadores iban con la cabeza gacha porque lo sabían perfectamente, ellos sabían una información que a nosotros no nos daban", aunque recalca que no son los culpables: "Ellos lo sabían, pero al final ellos son unos mandados".

Exigen explicaciones

"El iluminado que ha tomado la decisión de dejar a 80 o 90 personas en tierra que nos diga el motivo", sentencia Quique Ubeira, que se pregunta "por qué ellos sí y nosotros no", además de no darles ningún tipo de explicación.

Otros afectados

Y aunque el caso de Quique no fue el más dramático, algunas personas sufrieron las consecuencias personales de esta decisión "Uno de ellos no pudo ver a su padre consciente porque entró en coma". Historias y consecuencias de las que ahora la compañía tendrá que dar explicaciones.