El testimonio de la mujer que acompañó a Sancho el día de su detención: "Estaba sangrando por un corte que se había hecho"

Espejo Público ha conseguido en exclusiva las primeras palabras de la mujer que pasó con Daniel Sancho todo el día de su detención. Es la primera vez que esta persona, que pide mantener en secreto su identidad, habla con un medio de comunicación.

La mujer ha compartido una información que podría ser reveladora para el caso. Entre las declaraciones que hizo para Espejo Público en su testimonio, la muchacha aseguró que tuvo que ayudarle "ya que estaba sangrando por un corte que se había hecho en el dedo".

"Me dijo que se había cortado tratando de abrir un coco", aseguró la mujer. "Pero ahora sé que no es cierto", concluyó. Además, ha asegurado que le vio con unas tiritas y unas medicinas que le habrían proporcionado en el hotel.

Daniel Sancho y esta persona no se conocían más allá de sus encuentros en Tailandia. No viajaban juntos y no habían coincidido nunca previamente. Pero ese día estuvieron juntos desde las 11:00 horas de la mañana. La muchacha ha confirmado que almorzaron juntos y estuvieron en la playa. Además le ha parecido importante asegurar que "no hubo nada romántico" entre ellos.

El programa ha podido saber que ambos no pasaron el día solos. Otra persona les acompañó, pero esta tercera persona después se marchó. Por lo que solo estaban los dos en el momento que Sancho fue a la comisaría de Policía a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta, justo antes de que el detuvieran.

"Íbamos a ir juntos a la fiesta de la Luna Llena, pero fuimos a la comisaría primero porque estaba preocupado por su amigo y quería poner una denuncia", ha explicado la testigo. "A las dos horas de estar Daniel dentro, un oficial de Policía salió de la comisaría y me dijo que se quedaría detenido y que lo mejor era que me fuera a casa. Fue la última vez que lo vi, sin saber de qué lo acusaban", ha declarado.

Comunicado de la pareja de Rodolfo Sancho

Xenia Tostado, actual pareja de Rodolfo Sancho, ha decidido pronunciarse sobre el caso de Daniel Sancho y ha hecho público un comunicado pidiendo respeto para su hija pequeña: "Llevo unos días sintiendo la necesidad de expresar mi preocupación y el miedo que siento como madre. No sabemos si estamos seguros. Mi hija vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea".

"Solo puedo decir que desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo. Ella es nuestra prioridad. Como madre, ruego con el corazón a la prensa que nos mantengan al margen. Mi hija es solo una niña", concluye.