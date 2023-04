Los testigos del momento en que una mujer se precipita al vacío con su hija en Avilés: "Lloraba y llamaba a su madre"

"¡Mamá, no me tires!". Es lo que escucharon unos operarios de Avilés cuando estaban trabajando. Esos gritos procedían de una niña de siete años. La menor suplicaba a su madre que no la arrojara por la ventana de un quinto piso. Instantes después, ambas cayeron al vacío, resultando heridas graves.

La mujer, de 45 años de edad y que se tiró con su hija por la ventana, amortiguó sobre uno de los vehículos estacionados bajo su casa. Los trabajadores que lo presenciaron alertaron a los servicios de emergencia y en cuanto llegaron atendieron principalmente a la menor, que tenía heridas pero se encontraba consciente. "Lloraba y llamaba a su madre", cuentan los testigos.

En el mismo inmueble del que sucedieron los hechos, residen los padres de la mujer.

La madre tuvo también que ser atendida por los servicios sanitarios por un ataque de ansiedad y supuestamente, autolesionarse.

Disputas previas

Antes del suceso, el abuelo materno de la menor y el padre de la pequeña, fueron detenidos por una violenta trifulca.