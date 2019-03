Un testigo asegura que las hijas de Purificación murieron tras el parto

Purificación piensa que esas niñas no murieron, que fueron robadas. Pero uno de los testigos que ha hablado en el juicio podría acabar con las esperanzas de Purificación. Se trata de Luis Felipe Capote, el médico que realizó la autopsia de esas gemelas. Ha asegurado, tras declarar como testigo, que él vió los cadáveres de las niñas y les hizo la autopsia. "Me han enseñado los informes forenses de dos niñas prematuras que fallecieron en distinto momento. Yo he reconocido esos informes como propios. Esos dos bebés nacieron vivos, pero murieron a las pocas horas por la prematuridad de su alumbramiento. Yo ví los cadáveres. Es uno de tantos casos que desgraciadamente ocurre esto".

Por su parte, Purificación Betegón no cree la versión de este doctor. "Este señor tenía amnesia cuando entró en el juzgado. Se tiraron 20 minutos esperando a que declarara. Hasta que no le enseñaron los informes, a él no se le encendió la bombilla. Este señor está mintiendo"