"En el terreno de juego yo concedo faltas, no citas": la influencer y árbitra Carla García

Por ser mujer y árbitra Carla ha recibido mensajes de todo tipo en redes sociales, pero tiene claro su objetivo: profesionalizar el arbitraje y romper estereotipos.

Carla García lleva cinco años sobre el césped con un silbato colgado al cuello. Aunque su historia deportiva comenzó sobre patines, una lesión la llevó a cambiar el hielo por el césped y a encontrar en el arbitraje su nueva pasión. Su padre fue su inspiración y su madre, aunque al principio quiso protegerla, hoy es una de sus mayores aliadas. “No me arrepiento de nada, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”, afirma convencida.

“Me casaría contigo aunque fuera de penalti”

A pesar de moverse en un entorno tradicionalmente masculino, Carla asegura que en los campos de fútbol se ha ganado el respeto. El colaborador Gonzalo Miró le preguntaba a la invitada si recibe comentarios inapropiados fuera del campo, a lo que Carla respondía: "Yo paso, no doy bola a ello. Si les sigues el rollo, es lo que ellos quieren".

En redes sociales la historia se repite. Mensajes como “tarjeta amarilla por la falta que me haces” o “nos tomamos algo luego en el VAR?” forman parte del repertorio que ha recibido por parte de usuarios que intentan, sin mucho acierto, ligar con ella. “Los comentarios en redes son de gente que intenta hacerse la graciosa, pero yo concedo faltas, no citas”, sentencia con claridad. Para Carla, su trabajova más allá del entretenimiento o la apariencia: “Lo más importante es realzar la figura del árbitro, porque sin árbitro no hay fútbol”.

"Si llegara a escuchar comentarios machistas en un partido no dudaría en suspenderlo"

Su carácter firme se traslada al terreno de juego: “Deben dedicarse a jugar, yo estoy haciendo mi profesión”. Incluso añade que, si llegara a escuchar comentarios machistas en un partido, no dudaría en suspenderlo.

Aunque su sueño es arbitrar en Primera División, Carla ya tiene un nuevo reto en el horizonte: un viaje a la India con la Fundación Vicente Ferrer, donde se dedicará a formar a futuros árbitros. Un ejemplo de que el arbitraje no solo se vive dentro del campo, sino que también puede ser motor de cambio social.

Con cada silbato que sopla, Carla García demuestra que el respeto no se pide, se gana. Y que el fútbol, como la vida, también se juega desde la equidad.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.