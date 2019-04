"La tensión de Gibraltar con España depende del nerviosismo del señor Picardo"

El Gobierno de Gibraltar ha acusado a la Guardia Civil de "embestir" la embarcación de pescadores locales, a quienes, según ellos, un agente llegó a "apuntar con un arma" en las aguas que ellos consideran de su soberanía, explican en un comunicado. Nada que ver lo que asegura Picardo con la versión de la Guardia Civil. Emilio Diz Meixus, portavoz de la Unión de Guardias Civiles, ha asegurado a Espejo Público. "El señor Picardo intenta vender un producto que es falso. Lo único real de lo que asegura Gibraltar en el comunicado es que se produjo un incidente".

"La actuación de la Guardia Civil se ha producido de acuerdo a la ley en aguas legales y en sus funciones de vigilancia de la costa y de inspección de embarcaciones. Si una embarcación que está faenando no permite la inspeción de los agentes, es que algo pasa", afirma Meixus. El portavoz de la Unión de Guardias Civiles ha acusado a Picardo de mentir y ha defendido en todo momento la actuación de sus compañeros negando en todo momento que los guardias civiles encañonaran a los pescadores. "La diferencia es que nosotros somos guardias civiles y la Royal navy, no. Nuestra profesionalidad no se pone en duda en ningún momento. Somos estríctamente rigurosos con las aguas territoriales y con la legislación vigente porque ningún guardia civil sobrepasaría estos límites pues se juega el pan de sus hijos".

Según Emilio Diz Meixus, la tensión entre España y Gibraltar va paralela al estado de ánimo Fabián Picardo. "Como ha recibido una bofetada de la Oficina Europea de lucha contra el fraude que ha reconocido que son unos contrabandistas y no le ha gustado, hay que implicar a la Guardia Civil para cambiar el rumbo de la información y transformarlo en un problema que no existe".