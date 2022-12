Tenemos todos los detalles del vestido de Cristina Pedroche para las campanadas

Quedan muy pocos días para desvelar el secreto mejor guardado de Antena 3, el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas. Desde el 2014 la presentadora sorprende con una performance cada vez más original e innovadora. ¿Cuál será la de este año? En su última entrevista en El Hormiguero, Cristina dio pistas sobre lo que llevará o no llevará en esta ocasión: “Es el año que más cosas pasan, más show. Si normalmente me quito la capa y tengo el vestido, este año hay más”. Y daba más datos: "Vuelven las transparencias, han participado casi 100 personas en este vestido, es el año en el que más personas han participado”. Y desvelaba el dato que hizo saltar todas las alarmas: "Este año voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo. Es una disciplina de arte que todavía no he tocado y se tarda". Pablo Motos se atrevió a decir que era body painting y Pedroche no se lo negó. Pero, ¿irá con el cuerpo completamente pintado?

Qué dice un vidente

En Espejo Público nos hemos adelantado y hemos acudido a un experto en artes adivinatorias. David Trivín es un conocido vidente que se ha ganado la confianza de Tita Thyssen o Carmen Martínez Bordiú, entre otras muchas famosas, y ha dado la clave de lo que será el look de Cristina Pedroche la noche del sábado.

Con las cartas del tarot sobre la mesa y la bola de cristal, Trivín ha desvelado lo que sus armas le decían: “Nos va a sorprender, va a ser una vestimenta un poco diferente a lo que tiene acostumbrado otros años”. Y ha dado más detalles: “Se ven brillos, se ve algo muy sutil. Yo veo mucha pintura también, veo maquillaje. Va a ser algo como muy moderno”.

Brillos, pintura y algo moderno, dice Trivín, un look que, como todos los años, será muy llamativo y nos sorprenderá a todos. ¿Habrá acertado?