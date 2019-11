Comida, flores, tabaco o regalos. Hoy podemos pedir y recibir cualquier cosa en casa menos una: medicamentos. Un grupo de jóvenes ha creado la aplicación 'Telefarmacia' justo para eso, pero se están encontrando problemas y zancadillas ya que el Colegio Oficial de Farmacéuticos se opone a esta iniciativa.

'Telefarmacia' es la primera alternativa que existe en el mercado para que el paciente reciba el medicamento en su casa. A través de la App los pacientes indican que medicamento necesitan, ellos van a la farmacia, retiran la medicación y la entregan en el domicilio. Cuando un paciente hace un encargo de una medicación con receta, primero lo tienen que comunicar con una foto, y más tarde ellos pasan por la casa de éste para recoger la receta y entregarla al farmacéutico. "La venta siempre se realiza en una oficina de farmacia autorizada", aseguraba Pablo Pérez, uno de los tres creadores de la aplicación.

Pablo cree que este proyecto es algo que está en el perímetro del sector farmacéutico, que es una novedad y las novedades no son bien recibidas. Por otro lado, Luis González Díez, el presidente de los Colegios farmacéuticos de Madrid, asegura que no han presentado ninguna denuncia, sino que el colegio tiene que valorar si es legal o no.

"Quieren incorporar esta competencia al monopolio tan extenso que ya tienen" afirmaba Pablo. Los creadores de la aplicación finalmente han traspasado este problema a la vía judicial en busca de un criterio más objetivo, para que sea un juez el que decida si su servicio es legal o no.

