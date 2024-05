La denuncia de un ciego rechazado en el taxi: "Al abrirme la puerta y ver al perro arrancó mientras yo metía la pierna"

"No puedo llevar perros" le insistía el taxista a Jonathan a lo que este le responde: "Pero me lo puede decir en vez de intentar llevarme con el coche por delante". Es la conversación que puede verse en le video grabado donde se ve todo lo ocurrido a este invidente.

El taxista alude que es alérgico a los perros, pero Jonathan asegura que le denuncia por las formas. Es una actitud no generalizada para todos los taxis ya que en el mismo video se puede ver como a continuación otro taxista para y le deja entrar. A pesar de tener este contratiempo Jonathan asegura que lo que le ha ocurrido " es 1 %" el resto de taxistas son grandes profesionales. Además recalca que cada día cuenta con "muchos ángeles de la guarda que te avisan, te ayudan a cruzar" .

¿Lo que vive Jonathan es una situación recurrente?

Asegura que sí. "Es recurrente, yo soy periodista y viajó mucho, me muevo mucho y uso mucho el transporte público, y esto es recurrente, no es lo único que me ha pasado". Dice que lo ocurrido " es un grado más en la escalada de la demencia y locura".

Aprovechó para recalcar la importancia de los perros guía.. "Para mí es una persona la que me ayuda, son mi ojos. Cuando vas con él y bajas por ejemplo de un tren el baja y mira entorno y toma una decisión inmediata de hacia donde ir. Tu dices que te busque una escalera y te la busca, pides que te busque un paso de cebra, te lo busca y cuando llega se queda parado"

¿Qué medidas va a tomar?

"Va a haber dos denuncia por no quererme llevar, me dice que es alérgico, le pido que me enseñe el certificado y no lo hace y le digo que le llamemos a la policía y sale zumbando" explica y especifica: "Cuando abrí la puerta y voy a meter la pierna, el señor ve al perro y arranca, no caí al suelo porque no tenía más parte del cuerpo dentro, porque si eso es así igual me rompo la cabeza, cuando le pararon entre los testigos se cuando dice que es alérgico". En este punto Jonathan dice que si es se lo dice de buenas maneras lo entiende que no es la primera vez que el pasa"

Jonathan es contundente: "La legislación española obliga a que cualquier transporte publico pueda acoger a un perro guía".