Tacones, condones y copas: el cartel del Orgullo 2024 que ha desatado la polémica

El cartel que anuncia la fiesta del Orgullo 2024 en Madrid está generando mucha polémica. En este se pueden ver condones, tacones, copas y confeti, unas referencias que solo llevan a pensar en fiesta y no en ningún motivo que reivindique al colectivo como han manifestado muchas personas homosexuales en sus redes sociales en las últimas horas. "El orgullo no es una simpe fiesta de confetis, tacones y preservativos. Es la reivindicación pacífica y respetuosa de los derechos de las personas LGTBI", escribía uno de los indignados con el cartel.

"No sé que me molesta más del cartel, si lo que muestra o lo que oculta, lo que muestra es un puro estereotipo", resaltaba Emilio Benito, activista de COGAM (colectivo LGTBI de Madrid) en Espejo Público. La fiesta que debe ser el Orgullo en la capital de España está quedando empañada por la polémica generada por su cartel a solo cuatro días de su comienzo, el próximo viernes 28. Otro de los dibujos que se pueden ver en la ilustración es el de unos ositos de peluche: "Francamente eso no representa a la gran mayoría que formamos parte de él", apostilla Benito.

Almeida responde a la polémica

José Luis Martínez-Almeida se ha visto obligado a dar una respuesta ante el ruido generado por el cartel. No se puede olvidar que esta fiesta en Madrid es una referencia más allá de nuestras fronteras y que la ciudad tiene muchísimos visitantes esos días que quieren vivirlo de cerca.

"No veo humillación por parte del Ayuntamiento, lo que sí veo es aprovechamiento por parte de determinados partidos políticos", ha comentado el alcalde madrileño tras todas las acusaciones que ha sufrido el consistorio por la publicación de la ilustración.

"Reducir el Orgullo a una verbena, a una fiesta es lo que interesa al Ayuntamiento, pero el orgullo es mucho más que eso", comenta un molesto Emilio Benito que insiste en que el Orgullo implica muchas reivindicaciones y no solo la festividad pura y dura.

"Todo eso queda obviado con este cartel, explica el activista. En años anteriores los carteles han sido más sencillos, pompones o abanicos se representaban en ellos. Los tertulianos de Más Espejo coinciden en que al Ayuntamiento de Madrid le cuesta gestionar lo que implica la fiesta del Orgullo y la reivindicación que existe detrás de ella.