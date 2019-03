Susi Salas pide ayuda al ministro de Asuntos Exteriores para recuperar a sus hijos

Susi Salas ha escrito una desesperada carta al ministro de Asuntos Exteriores pues teme perder a sus tres hijos. El mensaje es que, después de cinco años de lucha, necesita más que nunca la complicidad del Gobierno español ante las autoridades argelinas.

Hace dos años que Asunción Salas logró un régimen de visitas con sus hijos, pero su ex marido lo bloquea siempre que se le antoja, ante la pasividad de las autoridades argelinas. Hace mes y medio que Asunción no ve a los niños y sabe que su ex marido no le va a permitir pasar con ellos las vacaciones de verano, pese a que le corresponde por sentencia. Esta madre está convencida de que la solución a su caso pasa por una postura de fuerza del Gobierno español que nunca se ha producido.