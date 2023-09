Susanna Griso revela una conversación privada con María Teresa Campos: "Estaba francamente mal y muy dolida"

La preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos va en aumento. La periodista, de 82 años ha ingresado con una insuficiencia respiratoria severa en un hospital de Madrid. Su familia y amigos más próximos no se se separan de ella en ningún momento.

Apunta la colaboradora de Espejo Público, Carmen Lomana, que María Teresa es una persona joven, "porque 82 años hoy en día "no es como para que se haya deteriorado tan rápido de esa manera". Cree Lomana que el estado general de María Teresa se ha deteriorado "porque se le juntaron varias cosas y una de ellas fue dejar su trabajo, que adoraba y que le llenaba muchísimo." Apunta además que otra causa de su empeoramiento ha sido también el abandono del que fuera su pareja, Bigote Arrocet. "Ella decía que con él entró la alegría en su casa", mantiene.

La periodista Pilar Vidal señala que estuvo el pasado jueves en el cumpleaños de Terelu. "Creo que ellas habían pasado un verano muy preocupadas. Siempre están pendientes y hacen turnos para estar con ella además de toda la gente que tienen para cuidarla". De momento, según refleja el último parte médico María Teresa ha pasado la noche bien y está tranquila. "Ellas quieren informar con un parte médico".

Lo que más le ha llamado la atención es que el deterioro físico de María Teresa haya sido tan rápido frente a otro tipo de enfermedades. "Esta ha sido una enfermedad muy silenciosa pero que la ha deteriorado mucho".

"Ha tenido un deterioro cognitivo que la ha llevado a no querer comer"

Anade además Vidal que en los últimos tiempos la periodista ha tenido un deterioro cognitivo que la ha llevado a no querer comer. "Una mujer que ha luchado siempre frente a lo de la estética, que ha estado a dieta siempre, la ves ahora así y llama la atención". Destaca que ahora es el momento de mantener la calma y que su familia no quiere que la presentadora sufra lo más mínimo al igual que no han querido que lo hiciese hasta ahora.

Susanna Griso revela la conversación privada que mantuvieron en un AVE

Señala Susanna Griso que ha tenido "la suerte" de compartir muchas comidas con María Teresa Campos y es una mujer a la que respeta mucho. Relata que en una ocasión fueron juntas a Sevilla y se sentaron juntas en el viaje. Ahí María Teresa le contó a Susanna que estaba muy dolida. "Se le había apartado del programa de 'La mirada crítica' y no lo entendía. Ella no quería que dejase de estar en pantalla por su culpa. Lo llevaba francamente mal y estaba muy dolida. me dijo que no entendía que la jubilasen tan pronto, que ella tenía mucho carrete y mucho recorrido por delante en los medios y lo demostró".