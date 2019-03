Susanna Griso "regaña" a la ministra de empleo Fátima Báñez

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social ha estado en Espejo Público para responder algunas dudas que se han planteado tras conocer, por boca del presidente del Goberno Mariano Rajoy, las nuevas medidas fiscales y laborales que prepara el Ejecutivo.

La entrevista, que en todo momento ha discurrido en un tono cordial, ha estado salpicada con alguna anécdota debido a la poca concrección por parte de la ministra de Empleo a algunas de las cuestiones planteadas por Susanna Griso. De hecho, la presentadora de Espejo Público en un momento de la misma, ha "regañado" a Fátima Báñez por ello. "Ministra, discúlpeme y con todos los respetos, pero usted me está dando un mitín y no una entrevista". No lo veía así la ministra, "le contesto a lo que me pregunta, pero perdone que le responda lo que crea conveniente".