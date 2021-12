Susanna Griso desvela cómo reacciona cuando ve un coche fúnebre

Espejo Público ha tratado este lunes la performance que llevó a cabo el enfermero y artista visual Jorge Galán en pleno centro de Málaga. El sanitario recorrió la calle Larios y alrededores con un traje EPI y transportando lo que parecía un cadáver en una camilla. En redes sociales muchos han tildado este espectáculo como algo demasiado macabro.

Galán cuenta que al ver las imágenes de aglomeraciones decidió llevar a cabo este espectáculo que buscaba concienciar a la población del riesgo que entrañan los contagios de coronavirus. "No hubo ninguna reacción exagerada ni fuera de lo normal. El elemento metafórico es la cuerda que quitaba un poco de hierro al tema de la simulación de la persona muerta", señala.

Jorge Galán, enfermero y artista visual, quería denunciar las aglomeraciones innecesarias en estas fechas con una imagen de impacto ante la que muchos viandantes cruzaban la cara y no querían ni mirar.

Susanna Griso señalaba que una explicación al hecho de que los viandantes no prestaran demasiada atención a la performance podía estar relacionada con la superstición y ella misma confesaba un comportamiento de este tipo.

"Yo lo reconozco, a veces veo pasar un coche fúnebre y no miro, no miro mucho. No me gusta", confesaba la presentadora que, pese a esta revelación, no se reconoce como una persona supersticiosa.

