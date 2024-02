Susana Díaz habla claro: "Tenemos que liderar un nuevo proyecto para el conjunto del país"

Después de los malos resultados del PSdeG, en Galicia se abre un debate sobre si hay un problema de liderazgo territorial. Susana Díaz cree que a Alfonso Rueda, el ganador de las elecciones, no le han votado por su liderazgo sino por su gestión. "Rueda no es la alegría de la huerta. No creo que la gente le haya valorado por su liderazgo, sino como dicen las encuestas, por el tema de la gestión. Ellos tenían una valoración por encima del 5%. Ahí ha habido un voto más en esa línea que en la línea del liderazgo". La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora del PSOE dice que este debate "en las últimas 24 horas va a toda pastilla"

Primero España

Susana Díaz cita a su admirado Ramón Rubial: "Primero España, después el PSOE y después las personas". "Es algo que tengo grabado a fuego" La senadora habla de la necesidad de tener un proyecto que ilusione:

"Tenemos un instrumento que son las primarias y te permiten un líder orgánico pero de lo que se trata es de tener un líder que genere un proyecto social mayoritario y eso se consigue ilusionando y construyendo" La política lo tiene claro: "El PSOE tiene que contar con todo el talento que tiene en la organización incluso quien tiene voces disonantes que en algunos momentos te puedan incomodar". La senadora insiste: "La pregunta del quién es la segunda pregunta, la primera es el qué". "Nosotros tenemos que volver a liderar un proyecto del conjunto del país que pueda convivir con todos los territorios, es más de sensibilidad como es el caso de Cataluña pero que no olviden que esa España es plural" Y cuando el PSOE sea capaz de tener ese proyecto que vertebre el conjunto del país los resultados te acompañarán".