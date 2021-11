Stavros Meletlidis: "Lo importante no es saber cuándo va a acabar el volcán, sino qué pasará hasta que pare"

Manu Sánchez ha tomado el relevo de Susanna Griso en La Palma. El director y presentador de Noticias de la Mañana ha viajado hasta la isla para ver de cerca cómo evoluciona la erupción del volcán. Señala que en este segundo vieja tiene la impresión de que "la naturaleza ha puesto al hombre en su sitio modificando el paisaje en tan solo 28 días". Asegura además que ha cambiado por completo la imagen y la orografía de la zona afectada por el volcán.

Stavros Meletlidis, investigador del instituto geográfico nacional, mantiene que el volcán no da señales de que esté cerca su final pero esta semana se han registrado diversos cambios tan seguidos que los expertos están a la espera de un nuevo cambio que indique un nuevo giro (emisión de dióxido de azufre, sismicidad y deformación) en el volcán. Pone el ejemplo de antes de la erupción del volcán, entonces todos los indicadores decían que se iba a iniciar. "Si ahora esos indicadores fueran favorables podrían afirmar que el Cumbre Vieja empieza a debilitarse". explica.

Determina el especialista que el índice de explosividad está pensado para volcanes muy grandes y no afecta a nada en la emergencia que este baremo cambie de 2 a 3. "Es un dato irrelevante ahora mismo para ver cómo va la erupción. Se trata de una erupción importante ya que el volcán ha salido muy ceca de un núcleo poblacional", apunta.

Pese a ser griego, Stavros Meletlidis reconoce que ya se siente un palmero más. "Lo importante no es saber cuándo va a parar el volcán sino saber qué va a pasar hasta que pare", indica. No le gustaría que el volcán siguiera activo hasta Navidad con tanta destrucción a su paso, pero es un punto que por el momento no se puede determinar.

Puedes volver a ver la entrevista de Manu Sánchez al vulcanólgo Stavros Meletlidis sobre el final del volcán de Cumbre Vieja en Espejo Público a través de Atresplayer.