Sonia Zúñiga, investigadora de la vacuna española del CSIC: "Si no podemos usar nuestra vacuna, estaríamos preparados para un nuevo coronavirus"

Sonia Zúñiga, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología CSIC, forma parte de uno de los equipos españoles que está tratando de desarrollar una vacuna para el coronavirus en España y en una entrevista este miércoles en Espejo Público, ha indicado que mientras no llegue una vacuna, la única manera de parar el avance del Covid-19 es la responsabilidad de cada uno, por lo que ha recordado la mejor forma de controlar al virus es reducir los contactos y así evitar una tercera ola tras las navidades.

El CSIC Lleva más de 30 años investigando los coronavirus y la Agencia Europea del Medicamento ha indicado que adelanta la aprobación de la vacuna de Pfizer al 21 de diciembre, por lo que podría comenzar a inocular al virus en España antes de Navidad. Sin embargo, Zuñiga advierte de que, a pesar de que la llegada de la vacuna es algo bueno, "no podemos relajarnos" y que habrá que seguir con las medidas sanitarias, ya que las vacunas llegarán "con cuentagotas" e indica que las prisas a veces no son buenas: "Se sabe que estas vacunas evitan la enfermedad, pero no se sabe si evitan la reinfección. Hay que tener cuidado hasta que se sepa esto, y de momento, no se sabe".

Respecto al proyecto de vacuna contra el coronavirus que está desarrollando el CSIC y en el que la investigadora es partícipe, esta ha indicado que, aunque sus ensayos vayan más retrasados que otros de grandes empresas, la complejidad de su investigación puede hacer que, "en caso de que otra falle o de que llegue un nuevo coronavirus, nosotros estaríamos preparados".

Zúñiga ha indicado que, a pesar de que ya haya otras vacunas suministrándose en diferentes partes del mundo "a nosotros no nos desanima", e indica que esas primeras vacunas que ya están en marcha "luego serán mejorables".