Sofía Cristo sigue los pasos de su madre y demanda a su hermano Ángel Cristo Jr.: "Lo está pasando muy mal"

Sofía Cristo ha emprendido acciones legales contra su hermano, Ángel Cristo Jr.. La DJ ha seguido los pasos de su madre, Bárbara Rey, y ha presentado una demanda.

La decisión se ha hecho pública por Aurelio Manzano en 'Espejo Público'. "Los Las abogadas consideran que hay una vulneración del derecho a la intimidad y una intromisión ilegítima del derecho al honor. La única finalidad de Ángel ha sido ganar dinero", ha asegurado.

"Me consta que Sofía lo está pasando muy mal. Se contemplan los daños y perjuicios que se han originado a Sofía. En la demanda se menciona las palabras depresión, ansiedad y desasosiego para calificar esos daños y han sido cuantificados y reclamados", ha añadido.

Sofía Cristo acudía al programa el pasado 19 de julio para hablar en la situación que se encontraba tanto ella como su madre tras las duras declaraciones de su hermano sobre ellas. La DJ dejó claro que no quiere saber nada más de él y que se tendrá que defender en un juzgado. "No parece mi hermano, no tengo nada que ver con él. No quiero ningún vínculo y me siento liberada", aseguraba.

Desde que el hijo de Bárbara Rey comenzara a hablar contra su madre, la relación entre ambas partes no ha hecho más que resquebrajarse.

Bárbara Rey demanda a su hijo

La semana pasada, la madre de Ángel Cristo Jr. interpuso una demanda contra su hijo. Hasta entonces hemos visto a la vedette sufrir por todo lo que se decía de ella y de su hija que parece llegar a su fin. "No solamente he demandado a mi hijo, lógicamente, que se lo dije, he demandado a todos los medios que le han dado cancha para que el pudiera decir todo lo que ha dicho de mí", ha dicho.

Asimismo, Rey aseguró que ha ido por lo civil porque no quiere verlo en la cárcel porque todavía le quiere. "Hombre, no quiero que vaya a la cárcel en la vida y le quiero un montón, pero hay cosas que no hay más remedio que hacerlas", ha indicado.