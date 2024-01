Sofía Cristo explica el supuesto "altercado" de su madre en un bingo y así reacciona cuando Bárbara Rey llama en directo

Sofía Cristo ha explicado en Más Espejo una noticia publicada sobre su madre con el siguiente titular: 'Bárbara Rey muy alterada en el bingo en Marbella'. Lo primero que la colaboradora quiere dejar claro es que "no hubo ningún altercado" y su segundo mensaje pasa por pedir un poco de "distancia" a la hora de tener que actuar como "portavoz" de las informaciones que saltan sobre su familia.

"Ni la echan, ni tiene un altercado, ni nada" Sofía Cristo desmiente esa parte de la información aunque sí reconoce que su madre "se fue al bingo, estaba con una amiga" y denuncia que "lo más grave es que se grabe a una persona en un sitio privado y luego se emita". La colaboradora ha vuelto a pedir que no se olvide "el estado de mi madre. Ahora mismo está pasando por un proceso terapéutico demasiado complicado, y si su vía de escape es irse allí, que ya sabemos sus antecedentes con el juego..."

Bárbara Rey ha reconocido públicamente sus problemas con el juego, llegando ella misma a vetarse en alguna ocasión en los locales de juego en Madrid. Precisamente por este pasado, Sofía Cristo advierte: "Yo creo que esto es una alarma que quiere decir que mi madre ahora mismo no está bien. Cuando una persona está con depresión, por mucho que la psicóloga le diga tienes que salir, algo no está bien, pero si en un momento dado, que mi madre no está todos los días en el bingo metida, que va con una cantidad pequeña, que no es como antiguamente..."

Justo mientras Sofía ponía un poco de calma ante las informaciones Genma López le dice que la está llamando su madre, y la reacción de sorpresa de Cristo es innegable. Bárbara Rey agradeció a su hija sus explicaciones a la vez que volvió a cargar ante la "encerrona" que se le ha hecho al grabarla no solo en un local privado sino también de juego y también al emitir dichas imágenes. "Yo soy una persona que reconozco mi problema con el juego" afirma Rey a la par que reconoce "puedo recaer", pero asegura "no estaba jugando esa cantidad que se dice" y también niega "que la persona que me está grabando dice que yo voy mucho al bingo y no es cierto".