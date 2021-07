Silvia Fominaya defiende a José Luis Moreno: "Siempre me ha pagado, él me ayudó a ser actriz"

Silvia Fominaya, actriz y presentadora, ha valorado la detención del productor José Luis Moreno. El empresario era detenido la semana pasada en su vivienda de Boadilla del Monte (Madrid). Se le acusa de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Fominaya asegura que solo puede tener buenas palabras para Moreno y su familia. Le duele la situación que atraviesa el artista y cree que "se está haciendo leña del árbol caído".

"Yo me retiré cuando tuve los niños y me vine a vivir a Galicia. y Natalia y José Luis se acordaron de mí y me llamaron para algunas producciones", recuerda. Asegura que ha cobrado siempre en los trabajos que ha realizado para la productora de José Luis Moreno.

Ella hacia de azafata en 'Waku Waku' con Chicho Ibáñez Serrador y José Luis Moreno la contrató tras un casting. Le recuerda como la persona que le ayudó a dar el paso para convertirse en actriz.

Señala que nunca le ha tratado mal y ha estado en su casa para hacer ensayos. "No he visto esos modelos que dicen por la casa. Era una mansión, una casa asombrosa pero normal, no había nada extraño", cuenta.

Asegura Fominaya que ha visto cómo actrices del destape le llamaban y le pedían trabajo.

