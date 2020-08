Sigue pagando la residencia de su madre aunque la sacó el 25 de marzo: "Pido que no pierda la plaza y que me dejen llevarla cuando los médicos lo aconsejen"

Muchas personas decidieron sacar a sus familiares de las residencias de mayores para protegerlos por el avance de coronavirus y ahora, algunos de ellos se encuentran con dos problemas, por un lado, si no vuelven pueden quedarse sin plaza y por otro, tienen que seguir pagando la residencia. Una de las afectadas, Esther Ortega, manifiesta que el 15 de abril sacó a sus padres de una residencia de Alcobendas, en Madrid, por "desatención y oscurantismo con respecto a la Covid-19".

Explica que su padre tiene una plaza subvencionada que sigue pagando desde ese día, aunque no la esté ocupando y ahora, señala que éste tiene que volver a la residencia en un día determinado o perderá la plaza. Asimismo, indica que ha pedido explicaciones a la Comunidad de Madrid en diversas ocasiones, pero no ha recibido respuestas y comenta: "No puedo volver a meter a mi padre en un sitio en el que no se le garantizan sus terapias".

Otro caso similar al de Esther, es el de Carmen García, la cual lleva pagando una residencia para su madre desde el 25 de marzo. Explica que la cantidad que tienen que abonar es el 86% de la pensión de de ésta y afirma que ha solicitado una ampliación del plazo para no quedarse sin la plaza.

Comenta que sacó a su madre de la residencia "por miedo a los contagios" y sobre toso cuando supo que había un contagiado de coronavirus en dicha residencia. Por último, Carmen pide que su madre no pierda su plaza y que les dejen "llevarlos cuando lo aconsejen los médicos y cuando no corran el peligro que corren ahora".

Puedes volver a ver la noticia sobre la entrevista a Carmen García, una mujer que tuvo que sacar de la residencia a su madre el 25 de marzo por la pandemia del coronavirus y todavía sigue pagando la plaza, en Atresplayer.