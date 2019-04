"Si Patrick fuera a la cárcel en Brasil iría a una donde se triplica la ocupación permitida y hay graves episodios de violencia"

Gabriela Muñiz es periodista del 'Jornal de Paraíba', localidad de la que es natural Patrick Gouveia. Asegura que a los medios brasileños les ha pillado por sorpresa que el joven se entregara a las autoridades españolas. "Me he enterado por una periodista de Antena 3 que me ha llamado, aquí nadie sabía nada", ha comunicado.

Muñiz sostiene que, según el abogado del acusado, Patrick se ha ido a España "para tener mejores condiciones de defensa". Cree que el hecho de que las cárceles sean totalmente diferentes también ha influido en el hecho de que el presunto asesino quiera ser juzgado en España. Si fuera a la cárcel que le corresponde en Brasil sería una en la que actualmente hay 1.200 presos y se triplica la ocupación permitida. Asimismo, la periodista sostiene que en esa prisión hay notorios problemas de violencia entre presos.