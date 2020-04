"Si no hay una gran coordinación mundial de esta pandemia no vamos a salir"

El que fue ministro de asuntos exteriores de Pedro Sánchez y ahora es vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, comenta: "Como vicepresidente de la Comisión Europea considero que no tengo que intervenir en las políticas internas de un país aunque sea el mío". Aún así, ha querido señalar que la gran conflictividad y los reproches hacia el Gobierno es mucho más fuerte en España que otros países de Europa.

Considera que es hora de unir esfuerzos entre los Estados Europeos y a nivel internacional y cree que no es momento de hacerse reproches sino de medir las fuerzas y hacer frente a un enemigo en común.

"La salud pública se ha convertido en una cuestión de seguridad y en un problema de seguridad porque muchas cosas de las que han pasado cuestionan la autonomía, la seguridad y la soberanía de los países y eso cambiará la globalización y debería cambiar la gobernanza mundial. Además, planteará confrontaciones entre sistemas políticos de manera que el mundo de después de esta crisis será distinto de este", manifiesta.

Señala que se ha repatriado a más de 300.000 europeos a los que la pandemia de coronavirus "les pilló fuera de casa" y ha querido dejar claro que, a su parecer, no saldremos de esta crisis "si no lo arreglamos en todas partes y sin una coordinación a nivel mundial", y por ello, explica que en África, por ejemplo, el sistema de salud es muy débil y por tanto hay que ayudar mucho a los países que no tienen nuestra capacidad, "en algunos países africanos no tienen ni un respirador", afirmaba Borrell.

