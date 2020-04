"Si el 70% de la población utilizara mascarilla sería suficiente para frenar el virus"

Tomás Pueyo, ingeniero español en Silicon Valley, California, sobre las medidas de desescalada del Gobierno español: "Están soltando el martillo poco a poco en vez de aprender a avanzar". Considera que se podría avanzar más "liberando la economía" si tuvieran otras medidas para reducir la tasa de transmisión, por ejemplo, con más test.

"No veo lógico que no se hagan muchos más test", señala. Por otro lado, cree que tiene lógica que las zonas donde el número de contagiados es menor se liberen antes y que no se pueda ir de una provincia a otra. Además, a su parecer el rastreo de contactos debería hacerse a nivel autonómico.

Asegura que la fabricación de mascarillas es muy importante y se pueden hacer mascarillas manuales. Asimismo, manifiesta: "Se piensa basado en lo que se sabe a día de hoy que si una mascarilla es capaz de reducir el 60% de las partículas y lo lleva el 70% de la población sería suficiente para frenar el virus".

