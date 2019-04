"Sería escandaloso que el cómplice del asesino de mi hermano quedara en libertad"

Pese a las fundadas sospechas de que colaboró en los crímenes de Pioz (Guadalajara) por medio de mensajes que envió por teléfono a Patrick, Marvin podría quedar en libertad sin cargos. La decisión ha sido tomada por el comisario de la Policía Federal, Gustavo Baros, a cargo del caso en Brasil. Por el contrario, el Ministerio Público ha recurrido y por eso Marvin no ha salido ya de la cárcel.

El padre de Marvin ha solicitado públicamente que su hijo no entré en prisión. Cree que lo que le conviene es estudiar ingeniería en la Universidad y no entrar en una cárcel en Brasil. Por su parte, la familia de las víctimas no da crédito a que Marvin pueda salir de prisión. Consideran que omitió la labor de socorro, colaboró en los crímenes y encubrió a Patrick.