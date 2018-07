Sergi Arola: "Está demostrado que la lactancia en público no es buena para el bebé"

DEBATE EN EL PLATÓ

La imagen de una modelo de tallas grandes desfilando mientras amamantaba a su bebé ha generado multitud de comentarios. El chef Sergi Arola considera que amamantar a un bebé en público no es beneficioso. "Está demostrado que no es bueno para el bebé porque es una cosa muy íntima entre el bebé y su madre", aseguraba. Mientras, la periodista Elisa Beni lamentaba que a día de hoy haga falta realizar ese tipo de reivindicaciones. "En la época de nuestras madres era algo muy normal y no hacía falta ni siquiera reivindicarlo", señalaba.