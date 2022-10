Una sentencia pionera da la baja por paternidad a un padre cuyo bebé murió antes de nacer: "El duelo nunca se supera"

Perder un hijo antes del parto es un furo golpe. Un juzgado de Palma ha reconocido a un padre la prestación de paternidad después de perder al bebé antes del parto. La sentencia entiende que así se protege la situación familiar en un momento de duelo y sufrimiento.

Toni Román es el padre que se decidió a acudir a la justicia para obtener ese permiso de paternidad. A la madre sí se le otorgaron el correspondiente permiso pero en el caso del padre la ley no fue muy clara. Este progenitor solicitó la prestación de paternidad y se le denegó. Una buena amiga y abogada le animó a reclamarlo y finalmente ha conseguido su propósito.

Cuenta este padre que tras la pérdida de su bebé se concentró en recuperarse del duelo y en asimilar la pérdida de su hija. Espera que esta sentencia marque un precedente y las parejas que se vean afectadas por esta situación puedan acogerse a este periodo de descanso.

La sentencia ha llegado un año después de que se produjera la pérdida del bebé. Señala que en aquel momento necesitaba estar en casa con su mujer, recuperase. "Necesitábamos sentirnos el uno al otro". En aquel momento pidió una baja por ansiedad y durante esa baja no se sintió muy acompañado por los médicos: "Te animan a irte a trabajar". "Esas 16 semanas ayudan a iniciar ese proceso de duelo que durará lo que dure". apunta.

No cree que el duelo se supere. "En la pérdida de un hijo no me atrevo a decir que se supera. Convives con ello. Cuando pasó en su día no es el mismo dolor pero el duelo existe y sí me he cogido el permiso de paternidad porque considero que es un derecho para cualquier padre en esta situación".