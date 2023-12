Sebastiá D'Arbó, psicólogo y periodista: "Vi a mi abuela la noche que murió, estaba a 170 kilómetros y me dieron la noticia después"

Muchas personas afirman haber visto a una mujer e incluso haber hablado con ella en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. Esta persona vestiría ropa 'de época' y no constaría como personal del centro. Se especula que podría tratarse de una enfermera o una monja, que orientaría a aquel que está perdido, o que prestaría ayuda y consuelo a familiares y pacientes. Además, esta presencia aparecería y desaparecería de forma aleatoria en diversos lugares del hospital tales como los ascensores o los pasillos.

La periodista y compañera de Antena 3, Desiré Hernández, entrevistaba a varias personas en los alrededores del hospital que afirmaban haber tenido experiencias extrañas en el interior del hospital.

"La de la planta primera, ¿no?, del sótano, se escucha" afirmaba una joven, que añadía "el ascensor se apaga siempre en la primera planta, no sabemos por qué. Se abren las puertas y no hay nadie, me da mucho miedo". Otro testigo aseguraba haber escuchado "ruidos y lamentos".

Sebastiá D'Arbó, psicólogo y periodista, experto en ciencias ocultas responde a las preguntas del también periodista, Miquel Valls, y cuenta sus experiencias en el mundo de los fenómenos paranormales.

"Vi a mi abuela despidiéndose"

D'Arbó afirma que una noche, que se sentía inquieto, se levantó de la cama y vio a su abuela por la ventana "en el balcón de enfrente, despidiéndose", el experto explica que "era una mujer ciega y sorda", y continua, "no podía ser, ella estaba a unos 170 kilómetros de Barcelona, en un centro cuidado por monjitas".

Lo más sorprendente del testimonio de Sebastiá es que afirma que después de tener esa visión a través de la ventana, "me senté en el sillón, en ese momento sonó el teléfono y me dijeron: "su abuela acaba de morir y los últimos minutos quería ver a su nieto"".

Fantasmas subjetivos y energéticos

Acto seguido, el psicólogo aclara lo siguiente: "Esto tiene una explicación. El fantasma que yo vi es el resultado de un proceso 'ideo-imaginativo' mío. Estos son los fantasmas que la gente ve, son los fantasmas subjetivos".

Respecto a otros casos, el también periodista, expone que "es más difícil un fantasma energético en un hospital, como la 'enfermera de la muerte'", afirmando que el Hospital del Tórax, en Tarrasa, habría sido clausurado tras padecer una tasa elevadísima de suicidios y abundar los testimonios sobre la aparición de una enfermera con malas intenciones. Relato, que finalmente D'arbó explica comparten de forma recurrente muchos centros hospitalarios en los que hay enfermos "moribundos".